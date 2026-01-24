Росія вдарила дронами по Харкову — постраждали 14 цивільних

Уночі 24 січня російські загарбники атакували “шахедами” житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Внаслідок цього спалахнула пожежа у багатоповерхівці, під удар ворога потрапив гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.
Головні тези:
- Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 134 рятувальники, 34 одиниць техніки ДСНС.
- Також на місцях ударів працюють співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста.
Нова атака Росії на Харків — які наслідки
Як повідомляє місцева влада, гучні вибухи прогриміли в Індустріальному районі міста. Саме там російські дрони влучили у житлові будинки.
За його словами, через атаку ворога у п'ятиповерховому будинку заблоковані люди.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 01:30 було відомо про двох потерпілих жінок, які потребували медичної допомоги.
Однак згодом кількість постраждалих почала різко зростати.
За словами Синєгубова, літня жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків.
З заявою з цього приводу вранці виступило ДСНС України у Харківській області.
