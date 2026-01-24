Росія вдарила дронами по Харкову — постраждали 14 цивільних

Уночі 24 січня російські загарбники атакували “шахедами” житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Внаслідок цього спалахнула пожежа у багатоповерхівці, під удар ворога потрапив гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Нова атака Росії на Харків — які наслідки

Як повідомляє місцева влада, гучні вибухи прогриміли в Індустріальному районі міста. Саме там російські дрони влучили у житлові будинки.

За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо влучання в будинок та загорання квартири. Маємо інформацію про ще одне влучання в житловий будинокі. Ігор Терехов Мер Харкова

За його словами, через атаку ворога у п'ятиповерховому будинку заблоковані люди.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 01:30 було відомо про двох потерпілих жінок, які потребували медичної допомоги.

Однак згодом кількість постраждалих почала різко зростати.

За словами Синєгубова, літня жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків.

Також постраждала 25-річна вагітна жінка. На місці ворожих ударів працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної швидкої допомоги, — наголосив він. Поширити

З заявою з цього приводу вранці виступило ДСНС України у Харківській області.