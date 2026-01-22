Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо закінчення війни РФ проти України
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо закінчення війни РФ проти України

Війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму та почнеться весна, перевага буде на її боці.

Головні тези:

  • Україна може пережити війну з Росією до осені 2026 року, за умови успішної зимової кампанії.
  • Кіт Келлог підкреслює, що найближчі місяці стануть вирішальними у конфлікті, а українська армія може зупинити росіян.
  • Росія не досягла стратегічних цілей у війні проти України, стикаючись з великими проблемами та втратами.

Келлог прогнозує закінчення війни РФ проти України у 2026 році

Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час дискусії "Україна: майбутнє на передовій" в Давосі.

Келлог вважає, що війна може завершитися вже до 24 серпня 2026 року — якщо Україна переживе зиму. Тоді вона отримає перевагу над Росією.

Я справді вірю: якщо Україна переживе цю зиму — січень і лютий — і вийде у березень та квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України... Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа на цій землі буде мир.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Ексспецпредставник президента США з питань України

Келлог зазначив, що саме найближчі місяці є критичними. Українська армія здатна повністю зупинити росіян. Попри гучні заяви, реальні успіхи Кремля в Україні дуже сумнівні.

Росія не досягла жодної стратегічної цілі, її війська не захопили жодного ключового міста, натомість зазнали масштабних втрат. Багато передових підрозділів знищено, багато високопосадових російських військових ліквідовано.

Путін вимірює свої успіхи в метрах, а не в милях. Він не в Одесі, не в Києві й фактично навіть не вийшов з Донбасу. У нього великі проблеми.

