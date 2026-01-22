Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо закінчення війни РФ проти України

Війна в Україні може завершитися вже до осені 2026 року, оскільки коли Україна переживе зиму та почнеться весна, перевага буде на її боці.
Головні тези:
- Україна може пережити війну з Росією до осені 2026 року, за умови успішної зимової кампанії.
- Кіт Келлог підкреслює, що найближчі місяці стануть вирішальними у конфлікті, а українська армія може зупинити росіян.
- Росія не досягла стратегічних цілей у війні проти України, стикаючись з великими проблемами та втратами.
Келлог прогнозує закінчення війни РФ проти України у 2026 році
Про це заявив колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час дискусії "Україна: майбутнє на передовій" в Давосі.
Келлог вважає, що війна може завершитися вже до 24 серпня 2026 року — якщо Україна переживе зиму. Тоді вона отримає перевагу над Росією.
Келлог зазначив, що саме найближчі місяці є критичними. Українська армія здатна повністю зупинити росіян. Попри гучні заяви, реальні успіхи Кремля в Україні дуже сумнівні.
Росія не досягла жодної стратегічної цілі, її війська не захопили жодного ключового міста, натомість зазнали масштабних втрат. Багато передових підрозділів знищено, багато високопосадових російських військових ліквідовано.
