Келлог сделал оптимистический прогноз насчет окончания войны РФ против Украины

Война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку, когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне.
Главные тезисы
- Келлог делает оптимистичный прогноз о завершении войны РФ против Украины к осени 2026 года, учитывая успешную зимнюю кампанию Украины.
- Ближайшие месяцы играют решающую роль в конфликте, где украинская армия способна остановить российские войска.
- Россия не достигла стратегических целей в войне с Украиной, сталкиваясь с проблемами и потерями, не добившись значительных успехов на земле.
Келлог прогнозирует окончание войны РФ против Украины в 2026 году
Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в ходе дискуссии "Украина: будущее на передовой" в Давосе.
Келлог считает, что война может завершиться уже к 24 августа 2026 года, если Украина переживет зиму. Тогда она получит преимущество России.
Келлог отметил, что именно ближайшие месяцы являются критическими. Украинская армия способна полностью остановить россиян. Несмотря на громкие заявления, реальные успехи Кремля в Украине очень сомнительны.
Россия не достигла ни одной стратегической цели, ее войска не захватили ни одного ключевого города, а понесли масштабные потери. Многие передовые подразделения уничтожены, многие высокопоставленные российские военные ликвидированы.
