Келлог сделал оптимистический прогноз насчет окончания войны РФ против Украины
Келлог
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку, когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне.

Главные тезисы

  • Келлог делает оптимистичный прогноз о завершении войны РФ против Украины к осени 2026 года, учитывая успешную зимнюю кампанию Украины.
  • Ближайшие месяцы играют решающую роль в конфликте, где украинская армия способна остановить российские войска.
  • Россия не достигла стратегических целей в войне с Украиной, сталкиваясь с проблемами и потерями, не добившись значительных успехов на земле.

Келлог прогнозирует окончание войны РФ против Украины в 2026 году

Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в ходе дискуссии "Украина: будущее на передовой" в Давосе.

Келлог считает, что война может завершиться уже к 24 августа 2026 года, если Украина переживет зиму. Тогда она получит преимущество России.

Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на Украине... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир.

Кот Келлог

Кот Келлог

Эксспецпредставитель президента США по вопросам Украины

Келлог отметил, что именно ближайшие месяцы являются критическими. Украинская армия способна полностью остановить россиян. Несмотря на громкие заявления, реальные успехи Кремля в Украине очень сомнительны.

Россия не достигла ни одной стратегической цели, ее войска не захватили ни одного ключевого города, а понесли масштабные потери. Многие передовые подразделения уничтожены, многие высокопоставленные российские военные ликвидированы.

Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы.

