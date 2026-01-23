"Обговорювали параметри закінчення війни". Умєров розкрив перші подробиці зустрічі в ОАЕ

В Абу-Дабі українська делегація на чолі з Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяла участь у тристоронніх переговорах із представниками США та Росії.

Умєров розкрив перші подробиці зустрічі в ОАЕ

З американського боку участь у зустрічі взяли спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російську сторону представляли представники військової розвідки та армії, розповів секретар РНБО Рустем Умєров.

Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру. Завтра будуть ще зустрічі. Рустем Умєров Секретар РНБО

Умєров повідомив, що представники делегації повідомляють про підсумки кожного етапу переговорів президенту Зеленському.

Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу.

Президент Зеленський повідомляв, що українська делегація під час тристоронніх переговорів в ОАЕ очікує від Росії відповідей щодо завершення війни.