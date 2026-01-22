"ППО для України та дипломатичні зусилля". Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч із президентом США Дональдом Трампом була позитивною.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловив позитивні враження від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Давосі.
- Зеленський підкреслив готовність документів, що стосуються завершення війни, та необхідність обговорення постачання систем ППО до України.
Наш діалог із Трампом був позитивним — Зеленський
Про це глава держави повідомив після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Він зазначив, що документи, які стосуються завершення війни, вже практично готові, але «остання миля — найважча».
Він акцентував, що під час зустрічі із Трампом підіймав питання постачання систем ППО в Україну.
Знаєте, як кажуть в Україні: «Всі пам’ятають лише останні слова». Тому мої останні слова кілька разів до президента Трампа були такі: «Не забудьте про ППО, не забувайте про Patriot. Це дуже важливо для нас під час цієї зими.
Також під час зустрічі Зеленський з Трампом також обговорили роботу команд у межах дипломатичного процесу.
