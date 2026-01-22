"ППО для України та дипломатичні зусилля". Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

Наш діалог із Трампом був позитивним — Зеленський

Про це глава держави повідомив після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси моєї країни. Ось чому діалог, можливо, він не простий, але сьогодні він був позитивний, і цього достатньо. Я думаю, що це хороша відповідь. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що документи, які стосуються завершення війни, вже практично готові, але «остання миля — найважча».

Я думаю, що наші команди добре попрацювали, і, знаєте, я думаю, що це — як остання миля, яка дуже складна.

Він акцентував, що під час зустрічі із Трампом підіймав питання постачання систем ППО в Україну.

Знаєте, як кажуть в Україні: «Всі пам’ятають лише останні слова». Тому мої останні слова кілька разів до президента Трампа були такі: «Не забудьте про ППО, не забувайте про Patriot. Це дуже важливо для нас під час цієї зими.

Зустріч Зеленського і Трампа

Також під час зустрічі Зеленський з Трампом також обговорили роботу команд у межах дипломатичного процесу.