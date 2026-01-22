"ПВО для Украины и дипломатические усилия". Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом была положительной.
Главные тезисы
- Президенты Украины и США провели положительную встречу в Давосе, где обсудили касающиеся завершения войны и важность систем ПВО для Украины.
- Зеленский подчеркнул готовность документов по завершению войны, но отметил сложности последней мили. Он призвал к обсуждению поставок систем ПВО в Украину.
- В рамках встречи также была обсуждена работа команд в дипломатическом процессе.
Наш диалог с Трампом был положительным — Зеленский
Об этом глава государства сообщил после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он отметил, что документы, касающиеся завершения войны, уже практически готовы, но «последняя миля — самая тяжелая».
Он подчеркнул, что во время встречи с Трампом поднимал вопрос поставки систем ПВО в Украину.
Знаете, как говорят в Украине: "Все помнят только последние слова". Поэтому мои последние слова несколько раз к президенту Трампа были таковы: «Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot. Это очень важно для нас во время этой зимы.
Также во время встречи Зеленский с Трампом обсудили работу команд в рамках дипломатического процесса.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-