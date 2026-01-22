"ПВО для Украины и дипломатические усилия". Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом была положительной.

Наш диалог с Трампом был положительным — Зеленский

Об этом глава государства сообщил после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время любого диалога с любым президентом я должен защищать интересы моей страны. Вот почему диалог, возможно, он не прост, но сегодня он был положительным, и этого достаточно. Я думаю, что это хороший ответ. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что документы, касающиеся завершения войны, уже практически готовы, но «последняя миля — самая тяжелая».

Я думаю, что наши команды хорошо поработали, и, знаете, я думаю, что это как последняя миля, которая очень сложна. Поделиться

Он подчеркнул, что во время встречи с Трампом поднимал вопрос поставки систем ПВО в Украину.

Знаете, как говорят в Украине: "Все помнят только последние слова". Поэтому мои последние слова несколько раз к президенту Трампа были таковы: «Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot. Это очень важно для нас во время этой зимы.

Встреча Зеленского и Трампа

Также во время встречи Зеленский с Трампом обсудили работу команд в рамках дипломатического процесса.