"ПВО для Украины и дипломатические усилия". Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом
"ПВО для Украины и дипломатические усилия". Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча с президентом США Дональдом Трампом была положительной.

Главные тезисы

  • Президенты Украины и США провели положительную встречу в Давосе, где обсудили касающиеся завершения войны и важность систем ПВО для Украины.
  • Зеленский подчеркнул готовность документов по завершению войны, но отметил сложности последней мили. Он призвал к обсуждению поставок систем ПВО в Украину.
  • В рамках встречи также была обсуждена работа команд в дипломатическом процессе.

Наш диалог с Трампом был положительным — Зеленский

Об этом глава государства сообщил после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время любого диалога с любым президентом я должен защищать интересы моей страны. Вот почему диалог, возможно, он не прост, но сегодня он был положительным, и этого достаточно. Я думаю, что это хороший ответ.

Он отметил, что документы, касающиеся завершения войны, уже практически готовы, но «последняя миля — самая тяжелая».

Я думаю, что наши команды хорошо поработали, и, знаете, я думаю, что это как последняя миля, которая очень сложна.

Он подчеркнул, что во время встречи с Трампом поднимал вопрос поставки систем ПВО в Украину.

Знаете, как говорят в Украине: "Все помнят только последние слова". Поэтому мои последние слова несколько раз к президенту Трампа были таковы: «Не забудьте о ПВО, не забывайте о Patriot. Это очень важно для нас во время этой зимы.

Встреча Зеленского и Трампа

Также во время встречи Зеленский с Трампом обсудили работу команд в рамках дипломатического процесса.

Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общения. Документы еще более подготовлены.

