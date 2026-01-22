Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января направился на Всемирный экономический форум в Давосе.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский направился на Всемирный экономический форум в Давосе.
  • Дональд Трамп выразил желание встретиться с украинским лидером на форуме.
  • Детали программы визита Зеленского в настоящее время еще не раскрыты.

Зеленский следует в Давос

Об этом журналистам сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Президент по пути в Давос.

Детали программы визита Президента пока не известны.

Позже пресс-секретарь Зеленского Денис Никифоров сообщил, что Зеленский уже в Давосе, а встреча с Дональдом Трампом состоится в Давосе ориентировочно в 14.00.

Президент США Дональд Трамп 21 января заявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение… — сказал Трамп. — Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня. Может быть, в этот момент он находится в зале.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

