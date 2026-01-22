Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января направился на Всемирный экономический форум в Давосе.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский направился на Всемирный экономический форум в Давосе.
- Дональд Трамп выразил желание встретиться с украинским лидером на форуме.
- Детали программы визита Зеленского в настоящее время еще не раскрыты.
Зеленский следует в Давос
Об этом журналистам сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Президент по пути в Давос.
Детали программы визита Президента пока не известны.
Президент США Дональд Трамп 21 января заявил, что встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
