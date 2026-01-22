Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе

Я имею дело с президентом Путиным, и он хочет заключить соглашение… — сказал Трамп. — Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить соглашение. Я встречаюсь с ним сегодня. Может быть, в этот момент он находится в зале.