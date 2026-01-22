Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі
Україна
Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський 22 січня направився на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі.
  • Президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з українським лідером на форумі.
  • Деталі програми візиту Зеленського на цей час ще не розкриті.

Зеленський прямує у Давос

Про це журналістам повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Президент на шляху в Давос.

Деталі програми візиту Президента поки невідомі.

Пізніше прессекретар Зеленського Денис Нікіфоров повідомив, що Зеленський уже в Давосі, а зустріч з Дональдом Трампом відбудеться у Давосі орієнтовно о 14.00.

Президент США Дональд Трамп 21 січня заявив, що матиме зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Я маю справу з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду… — сказав Трамп. — Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, в цей момент він перебуває в залі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Україна
