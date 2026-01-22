Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі

Президент України Володимир Зеленський 22 січня направився на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Головні тези:
- Володимир Зеленський відвідав Всесвітній економічний форум у Давосі.
- Президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з українським лідером на форумі.
- Деталі програми візиту Зеленського на цей час ще не розкриті.
Зеленський прямує у Давос
Про це журналістам повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Президент на шляху в Давос.
Деталі програми візиту Президента поки невідомі.
Президент США Дональд Трамп 21 січня заявив, що матиме зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
