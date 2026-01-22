"Остановить Путина". Зеленский обратился с призывом к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу "полностью остановить" российскую нефть, в том числе останавливать танкеры теневого флота РФ.

Зеленский обратился с призывом к странам Европы "быть решительными"

Украинский президент заявил, что Европа "избегает мер", которой определяют ее будущее. В этом контексте он упомянул о теневом флоте РФ, которым российская нефть поставляется на континент.

Зеленский привел довод о том, что президент США Дональд Трамп останавливает российские танкеры.

Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня, меры, которые определяют, какое будущее у нас будет, вот в чем проблема. Почему президент Трамп может остановить танкеры из теневого флота и прекратить поставки нефти, а Европа — нет? Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что, останавливая поставки российской нефти, Европа защищает свое население.

Российская нефть транспортируется вдоль европейских берегов, эта нефть способствует войне против Украины, эта нефть помогает парализовать Европу, поэтому российскую нефть следует остановить, конфисковать и продать в пользу Европы. Почему бы и нет? Если у Путина нет денег, то для Европы войны не будет.

Зеленский также напомнил, что в прошлом году здесь, в Давосе, он завершил свою речь словами: «Европа должна знать, как защищаться».

Прошел год и ничего не изменилось. Сейчас Европа кажется растерянной. Трамп не будет слушать такую Европу. Если Украина будет с Европой, то о Европе никто не будет вытирать ноги. Поделиться

Зеленский заметил, что если вражеские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии, то Украина может помочь.

Они могут утонуть в Гренландии так же, как тонут возле Крыма. Нет проблем. Мы бы решили эту проблему, если бы были в НАТО.

Президент также подверг критике Запад из-за отсутствия помощи народам Беларуси и Ирана в борьбе за свободу.