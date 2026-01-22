"Зупинити Путіна". Зеленський звернувся з закликом до Європи

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Європу "повністю зупинити" російську нафту, зокрема зупиняти танкери тіньового флоту РФ.

Зеленський звернувся з закликом до країн Європи “бути рішучими”

Український президент заявив, що Європа "уникає заходів", якій визначають її майбутнє. У цьому контексті він згадав про тіньовий флот РФ, яким російська нафта постачається на континент.

Зеленський навів аргумент про те, що президент США Дональд Трамп зупиняє російські танкери.

Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні? Володимир Зеленський Президент України

Зеленський наголосив, що зупиняючи постачання російської нафти, Європа захищає своє населення.

Російська нафта транспортується вздовж європейських берегів, ця нафта сприяє війні проти України, ця нафта допомагає паралізувати Європу, тому російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Чому б ні? Якщо у Путіна немає грошей, то для Європи не буде війни.

Зеленський також пригадав, що торік тут, в Давосі, він завершив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищатися”.

Пройшов рік, і нічого не змінилося. Нині Європа здається розгубленою. Трамп не слухатиме таку Європу. Якщо Україна буде з Європою, то об Європу ніхто не витиратиме ноги. Поширити

Зеленський зауважив, що якщо ворожі бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії, то Україна може допомогти.

Вони можуть потонути у Гренландії так само як тонуть біля Криму. Нема проблем. Ми вирішили б цю проблему, якби були в НАТО.

Президент також розкритикував Захід через відсутність допомоги народам Білорусі та Ірану у боротьбі за свободу.