"Зупинити Путіна". Зеленський звернувся з закликом до Європи

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Європу "повністю зупинити" російську нафту, зокрема зупиняти танкери тіньового флоту РФ.
Головні тези:
- Зеленський закликав Європу припинити постачання російської нафти через тіньовий флот РФ.
- Зупинення російської нафти допоможе захистити населення Європи від впливу Путіна.
- Україна пропонує конфіскувати російську нафту і продати на користь Європи.
Зеленський звернувся з закликом до країн Європи “бути рішучими”
Український президент заявив, що Європа "уникає заходів", якій визначають її майбутнє. У цьому контексті він згадав про тіньовий флот РФ, яким російська нафта постачається на континент.
Зеленський навів аргумент про те, що президент США Дональд Трамп зупиняє російські танкери.
Зеленський наголосив, що зупиняючи постачання російської нафти, Європа захищає своє населення.
Російська нафта транспортується вздовж європейських берегів, ця нафта сприяє війні проти України, ця нафта допомагає паралізувати Європу, тому російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Чому б ні? Якщо у Путіна немає грошей, то для Європи не буде війни.
Зеленський також пригадав, що торік тут, в Давосі, він завершив свою промову словами: «Європа повинна знати, як захищатися”.
Зеленський зауважив, що якщо ворожі бойові кораблі вільно ходять навколо Гренландії, то Україна може допомогти.
Вони можуть потонути у Гренландії так само як тонуть біля Криму. Нема проблем. Ми вирішили б цю проблему, якби були в НАТО.
Президент також розкритикував Захід через відсутність допомоги народам Білорусі та Ірану у боротьбі за свободу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-