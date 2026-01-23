"Обсуждали параметры окончания войны". Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ

В Абу-Даби украинская делегация во главе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняла участие в трехсторонних переговорах с представителями США и России.

Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ

С американской стороны участие во встрече приняли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российскую сторону представляли представители военной разведки и армии, рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Встреча была посвящена параметрам окончания русской войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру. Завтра будут еще встречи. Рустем Умеров Секретарь СНБО

Умеров сообщил, что представители делегации сообщают об итогах каждого этапа переговоров президенту Зеленскому.

Украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога. Поделиться

Президент Зеленский сообщал, что украинская делегация в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ ожидает от России ответов по завершению войны.