"Обсуждали параметры окончания войны". Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ
Украина
Рустем Умеров
ОАЭ
В Абу-Даби украинская делегация во главе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняла участие в трехсторонних переговорах с представителями США и России.

Главные тезисы

  • В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по параметрам окончания войны.
  • Рустем Умеров раскрыл первые подробности встречи, где украинская делегация выступила в рамках задач, поставленных президентом Зеленским.

Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ

С американской стороны участие во встрече приняли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российскую сторону представляли представители военной разведки и армии, рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Встреча была посвящена параметрам окончания русской войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру. Завтра будут еще встречи.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Секретарь СНБО

Умеров сообщил, что представители делегации сообщают об итогах каждого этапа переговоров президенту Зеленскому.

Украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога.

Президент Зеленский сообщал, что украинская делегация в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ ожидает от России ответов по завершению войны.

