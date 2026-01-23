"Обсуждали параметры окончания войны". Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ

В Абу-Даби украинская делегация во главе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняла участие в трехсторонних переговорах с представителями США и России.
Главные тезисы
- В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по параметрам окончания войны.
- Рустем Умеров раскрыл первые подробности встречи, где украинская делегация выступила в рамках задач, поставленных президентом Зеленским.
Умеров раскрыл первые подробности встречи в ОАЭ
С американской стороны участие во встрече приняли специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российскую сторону представляли представители военной разведки и армии, рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров.
Умеров сообщил, что представители делегации сообщают об итогах каждого этапа переговоров президенту Зеленскому.
Президент Зеленский сообщал, что украинская делегация в ходе трехсторонних переговоров в ОАЭ ожидает от России ответов по завершению войны.
