Постоянно на связи с делегацией Украины на трехсторонних переговорах в ОАЭ — Зеленский
Украина
Постоянно на связи с делегацией Украины на трехсторонних переговорах в ОАЭ — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о многих задачах 23 января, в том числе в дипломатической команде.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает постоянную связь с украинской делегацией на переговорах в ОАЭ.
  • Одним из ключевых аспектов переговоров являются трехсторонние форматы встреч и обсуждение параметров окончания войны.
  • Украинская делегация ведет активные переговоры с участием американских и российских представителей в ОАЭ.

Что касается переговоров в ОАЭ, еще рано делать выводы — Зеленский

Президент отметил, что почти каждый час ему докладывают находящиеся в Эмиратах украинские представители.

Там сегодня украинская, американская и российская делегации был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама начала.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Зеленского, украинские позиции четкие.

Рамки для диалога определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи — Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба и представитель ГУР Скибицкий.

По содержанию переговоров сегодня пока еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, чтобы и в России подобное желание как-то все же родилось.

