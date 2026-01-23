Постоянно на связи с делегацией Украины на трехсторонних переговорах в ОАЭ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о многих задачах 23 января, в том числе в дипломатической команде.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает постоянную связь с украинской делегацией на переговорах в ОАЭ.
- Одним из ключевых аспектов переговоров являются трехсторонние форматы встреч и обсуждение параметров окончания войны.
- Украинская делегация ведет активные переговоры с участием американских и российских представителей в ОАЭ.
Что касается переговоров в ОАЭ, еще рано делать выводы — Зеленский
Президент отметил, что почти каждый час ему докладывают находящиеся в Эмиратах украинские представители.
По словам Зеленского, украинские позиции четкие.
Рамки для диалога определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи — Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба и представитель ГУР Скибицкий.
