Постійно на зв'язку з делегацією України на тристоронніх переговорах в ОАЕ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про багато завдань 23 січня, у тому числі в дипломатичної команди.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський ділиться про постійний контакт з українською делегацією на переговорах в ОАЕ.
- Важливим аспектом переговорів є тристоронні формати зустрічей та обговорення параметрів закінчення війни.
Щодо перемовин в ОАЕ ще рано робити висновки — Зеленський
Президент зазначив, що майже щогодини йому доповідають українські представники, які знаходяться в Еміратах.
За словами Зеленського, українські позиції чіткі.
Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку — Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.
