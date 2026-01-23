Постійно на зв'язку з делегацією України на тристоронніх переговорах в ОАЕ — Зеленський

Там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала.