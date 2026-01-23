Постійно на зв'язку з делегацією України на тристоронніх переговорах в ОАЕ — Зеленський
Постійно на зв'язку з делегацією України на тристоронніх переговорах в ОАЕ — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про багато завдань 23 січня, у тому числі в дипломатичної команди.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський ділиться про постійний контакт з українською делегацією на переговорах в ОАЕ.
  • Важливим аспектом переговорів є тристоронні формати зустрічей та обговорення параметрів закінчення війни.

Щодо перемовин в ОАЕ ще рано робити висновки — Зеленський

Президент зазначив, що майже щогодини йому доповідають українські представники, які знаходяться в Еміратах.

Там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, українські позиції чіткі.

Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку — Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки — ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, — щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося.

