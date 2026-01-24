Трамп пообіцяв Зеленському ракети PAC-3

За словами українського лідера Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп пообіцяв йому, що передасть Україні ракет PAC-3 для систем Patriot. Цієї домовленості вдалося досягти під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Переговори Зеленського і Трампа — про що вдалося домовитися

Новмими подробицями зустрічі з очільником Білого дому президент України поділився під час спілкування з молоддю на другому Національному форумі талановитої молоді.

Журналісти попросили Володимира Зеленського детальніше розкрити результати візиту до Давоса.

Український лідер офіційно підтвердив, що зміг домовитися з Дональдом Трампом про постачання ракет PAC-3 для систем Patriot.

Однак кількість вказаних ракет він вирішив не розкривати.

За словами глав держави, його візит до Давоса був присвячений не лише обговоренню глобальних тем, а й вирішенню конкретних завдань.

Ми говорили про глобальні речі, але ми вирішили питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав. Володимир Зеленський Президент України

Як уже згадувалося раніше, 1 січня у Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на бойове чергування з метою оборони українських міст і сіл від російських атак.