Трамп пообіцяв Зеленському ракети PAC-3

За словами українського лідера Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп пообіцяв йому, що передасть Україні ракет PAC-3 для систем Patriot. Цієї домовленості вдалося досягти під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Головні тези:
- Зеленський поки не хоче розкривати точну кількість ракет.
- Домовленість між Трампом і Зеленським є важливим кроком для посилення ППО України.
Переговори Зеленського і Трампа — про що вдалося домовитися
Новмими подробицями зустрічі з очільником Білого дому президент України поділився під час спілкування з молоддю на другому Національному форумі талановитої молоді.
Журналісти попросили Володимира Зеленського детальніше розкрити результати візиту до Давоса.
Український лідер офіційно підтвердив, що зміг домовитися з Дональдом Трампом про постачання ракет PAC-3 для систем Patriot.
Однак кількість вказаних ракет він вирішив не розкривати.
За словами глав держави, його візит до Давоса був присвячений не лише обговоренню глобальних тем, а й вирішенню конкретних завдань.
Як уже згадувалося раніше, 1 січня у Міністерстві оборони офіційно підтвердили, що ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на бойове чергування з метою оборони українських міст і сіл від російських атак.
