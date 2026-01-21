Рік Трампа. Президент США похизувався своїми 365 "досягненнями"

Президент США Дональд Трамп після року на посаді похвалився своїми 365 досягненнями та перемогами. Відповідний документ він представив на брифінгу у Білому домі.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп підбив підсумки року на посаді, вказавши на більше ніж 650 тис. арештів та депортацій нелегальних іноземців.
- Трамп застосував максимальний тиск на Іран та розвідувальні операції для знищення ядерного потенціалу країни.
- Президент похвалився припиненням конфліктів між різними країнами, включаючи Індію та Пакистан, Ізраїль і ХАМАС, а також встановлення механізму для припинення війни між Україною та РФ.
Трамп похвалився 650 тис арештами у США протягом 2025 року
Зокрема, Трамп вважає своїм досягненням те, що виселив понад 2,6 мільйона іноземців-нелегалів із Сполучених Штатів шляхом депортацій та добровільних самостійних виїздів.
Як зазначається на сайті, за рік проведено понад 650 тис. арештів, затримань та депортацій нелегалів, зокрема злочинців-іноземців: вбивць, ґвалтівників, членів банд та рецидивістів. Окрім того, депортовано понад 400 тис. нелегалів, звинувачених у злочинах або засуджених за них.
Трамп заявив у звіті, що "завершив війну" між Ізраїлем та ХАМАСом, запровадивши режим припинення вогню, забезпечивши звільнення заручників та прийнявши історичний план миру в Газі, щоб забезпечити повну безпеку та процвітання для всіх у регіоні.
На сайті також стверджується, що Трамп "створив за підтримки США механізм для припинення війни між Україною та РФ, встановивши обов'язкові до виконання критерії припинення вогню та стимули для відновлення".
Президент США заявив, що відновив максимальний тиск на Іран і знищив ядерний потенціал країни шляхом скоординованих військових дій, посилення санкцій та розвідувальних операцій.
