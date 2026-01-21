Рік Трампа. Президент США похизувався своїми 365 "досягненнями"

Президент США Дональд Трамп після року на посаді похвалився своїми 365 досягненнями та перемогами. Відповідний документ він представив на брифінгу у Білому домі.

Трамп похвалився 650 тис арештами у США протягом 2025 року

Зокрема, Трамп вважає своїм досягненням те, що виселив понад 2,6 мільйона іноземців-нелегалів із Сполучених Штатів шляхом депортацій та добровільних самостійних виїздів.

Як зазначається на сайті, за рік проведено понад 650 тис. арештів, затримань та депортацій нелегалів, зокрема злочинців-іноземців: вбивць, ґвалтівників, членів банд та рецидивістів. Окрім того, депортовано понад 400 тис. нелегалів, звинувачених у злочинах або засуджених за них.

Трамп заявив у звіті, що "завершив війну" між Ізраїлем та ХАМАСом, запровадивши режим припинення вогню, забезпечивши звільнення заручників та прийнявши історичний план миру в Газі, щоб забезпечити повну безпеку та процвітання для всіх у регіоні.

Він включив у перелік "зупинених війн" такі випадки, як протистояння Індії та Пакистану, Камбоджі з Таїландом, Конго та Руанди, сербсько-косовський конфлікт. Поширити

На сайті також стверджується, що Трамп "створив за підтримки США механізм для припинення війни між Україною та РФ, встановивши обов'язкові до виконання критерії припинення вогню та стимули для відновлення".