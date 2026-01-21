Трамп спровокував паніку в ЄС новим рішенням щодо НАТО

Згідно з даними інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп наказав скоротити участь США у 30 структурах НАТО. Загалом йдеться про скорочення близько 200 посад. Це рішення очільника Білого дому вже спровокувало хвилю паніки серед європейських союзників.

Трамп продовжує ослаблювати НАТО

За словами анонімних джерел, йдеться про скорочення 200 посад у структурах НАТО, які контролюють і планують військові та розвідувальні операції блоку.

Під “удар” нового рішення Дональда Трампа потраплять:

британський Центр злиття розвідданих НАТО;

Командування спеціальних операцій союзників у Брюсселі;

португальська STRIKFORNATO, яка контролює деякі морські операції.

Поки інсайдером не вдалося дізнатися, чому саме Дональд Трамп вирішив скоротити кількість персоналу, який виконує функції НАТО.

Однак, як зазначають аналітики, ці рішення можуть бути частиною стратегії, яка має на меті перенаправити більше ресурсів у Західну півкулю.

На переконання анонімних джерел, вказані кроки США посилять занепокоєння Європи щодо майбутнього НАТО.

Ба більше, тривожним є те, що все це відбувається на тлі зазіхань Дональда Трампа щодо Гренландії.

Фактично останні події створюють безпрецедентну перспективу територіальної агресії в межах НАТО — це також посилює паніку в ЄС.