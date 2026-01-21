Трамп спровоцировал панику в ЕС новым решением касательно НАТО

Согласно данным инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп приказал сократить участие США в 30 структурах НАТО. В общей сложности речь идет о сокращении около 200 должностей. Это решение главы Белого дома уже спровоцировало волну паники среди европейских союзников.

Трамп продолжает ослаблять НАТО

По словам анонимных источников, речь идет о сокращении 200 должностей в структурах НАТО, контролирующих и планирующих военные и разведывательные операции блока.

Под "удар" нового решения Дональда Трампа попадут:

британский Центр слияния разведданных НАТО;

Командование специальных операций союзников в Брюсселе;

португальский STRIKFORNATO, который контролирует некоторые морские операции.

Пока инсайдерам не удалось узнать, почему именно Дональд Трамп решил сократить количество персонала, выполняющего функции НАТО.

Однако, как отмечают аналитики, эти решения могут быть частью стратегии, направленной на перенаправление большего количества ресурсов в Западное полушарие.

По убеждению анонимных источников, указанные шаги США усилят обеспокоенность Европы по поводу будущего НАТО.

Более того, тревожно то, что все это происходит на фоне посягательств Дональда Трампа относительно Гренландии.

Фактически последние события создают беспрецедентную перспективу территориальной агрессии в рамках НАТО — это также усиливает панику в ЕС.