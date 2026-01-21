Силы обороны разгромили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 21 января авиация и ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 21 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 229 740 (+1 170) человек;

танков — 11 587 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 23 938 (+10) ед;

артиллерийских систем — 36 463 (+70) ед;

РСЗО — 1 621 (+3) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 159 (+1 019) ед;

крылатых ракет — 4 190 (+27) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 75 238 (+171) ед;

специальной техники — 4 049 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных ударов, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемых авиабомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 7754 дронов-камикадзе и совершено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 — из реактивных систем залпового огня.