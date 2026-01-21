Воздушное сражение России и Украины — ПВО обезвредила 84 цели
Воздушное сражение России и Украины — ПВО обезвредила 84 цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20-21 января российские захватчики совершали атаку на Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым и 97 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Новое российское нападение началось около 18:00 20 января.
  • Произошло попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях.

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 70 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

