Повітряний бій Росії та України — ППО знешкодила 84 цілі
Україна
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 січня російські загарбники здійснювали атаку на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Новий російський напад почався близько 18:00 20 січня.
  • Відбулося влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

