Повітряний бій Росії та України — ППО знешкодила 84 цілі

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 січня російські загарбники здійснювали атаку на Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Новий російський напад почався близько 18:00 20 січня.
- Відбулося влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Згідно з останніми даними, близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
