Российские оккупанты убили двух гражданских на Днепропетровщине

По меньшей мере двое мирных жителей Днепропетровской области погибли и еще один человек пострадал в результате российских ударов по региону ночью 21 января.

Армия РФ снова атакует гражданское население Украины

О последствиях российских ударов рассказал глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.

Он официально подтвердил, что ночью враг бил ракетами по Кривому Рогу.

Согласно последним данным, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.

По Синельниковскому району противник попал БпЛА. Пострадали Васильковская и Роздорская общины. Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 года. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Александр Ганжа Глава Днепропетровской облгосадминистрации

По его словам, в результате российских атак начались пожары — повреждены 3 частных дома.

Фото — Кривой Рог

Также сообщается, что 20 января артиллерией и беспилотниками враг наносил удары по Никопольщине — райцентру, Мировской, Красногригоревской, Покровской общинах.