Российские оккупанты убили двух гражданских на Днепропетровщине

По меньшей мере двое мирных жителей Днепропетровской области погибли и еще один человек пострадал в результате российских ударов по региону ночью 21 января.
Главные тезисы
- Российские оккупанты снова направили свои ракеты на Кривой Рог.
- Артиллерией и беспилотниками агрессор бил по Никопольщине.
Армия РФ снова атакует гражданское население Украины
О последствиях российских ударов рассказал глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.
Он официально подтвердил, что ночью враг бил ракетами по Кривому Рогу.
Согласно последним данным, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.
По его словам, в результате российских атак начались пожары — повреждены 3 частных дома.
Также сообщается, что 20 января артиллерией и беспилотниками враг наносил удары по Никопольщине — райцентру, Мировской, Красногригоревской, Покровской общинах.
