Российские оккупанты убили двух гражданских на Днепропетровщине
Армия РФ снова атакует гражданское население Украины
Источник:  Днепропетровская ОГА

По меньшей мере двое мирных жителей Днепропетровской области погибли и еще один человек пострадал в результате российских ударов по региону ночью 21 января.

  • Российские оккупанты снова направили свои ракеты на Кривой Рог.
  • Артиллерией и беспилотниками агрессор бил по Никопольщине.

О последствиях российских ударов рассказал глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Ганжа.

Он официально подтвердил, что ночью враг бил ракетами по Кривому Рогу.

Согласно последним данным, повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, админздание, авто.

По Синельниковскому району противник попал БпЛА. Пострадали Васильковская и Роздорская общины. Погибли мужчина 77 лет и женщина 72 года. 53-летняя женщина пострадала. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской облгосадминистрации

По его словам, в результате российских атак начались пожары — повреждены 3 частных дома.

Фото — Кривой Рог

Также сообщается, что 20 января артиллерией и беспилотниками враг наносил удары по Никопольщине — райцентру, Мировской, Красногригоревской, Покровской общинах.

Уничтожен частный дом, еще 8 — повреждены. Изуродована пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, парник, линия электропередач, — заявил Ганжа.

