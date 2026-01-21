Російські окупанти убили двох цивільних на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти убили двох цивільних на Дніпропетровщині

Армія РФ знову атакує цивільне населення України
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Щонайменше двоє мирних мешканців Дніпропетровської області загинули та ще одна люда постраждала внаслідок російських ударів по регіону уночі 21 січня.

Головні тези:

  • Російські окупанти знову спрямували свої ракети на Кривий Ріг.
  • Артилерією та безпілотниками агресор бив по Нікопольщині.

Армія РФ знову атакує цивільне населення України

Про наслідки російських ударів розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

Він офіційно підтвердив, що вночі ворог бив ракетами по Кривому Рогу.

Згідно з останніми даними, пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.

По Синельниківському району противник поцілив БпЛА. Потерпали Васильківська і Роздорська громади. Загинули чоловік 77 років та жінка 72 років. 53-річна жінка постраждала. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Олександр Ганжа

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації

За його словами, внаслідок російських атак почалися пожежі — пошкоджені 3 приватні оселі.

Фото — Кривий Ріг

Також повідомляється, що 20 січня артилерією та безпілотниками ворог завдавав ударів по Нікопольщині — райцентру, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Знищений приватний будинок, ще 8 — пошкоджені. Понівечена п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, парник, лінія електропередач, — заявив Ганжа.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія надасть Україні літаки Aero L-159 — що це змінить
Літаки Aero L-159 — що про них відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
В Європі лунають заклики до створення спільної армії
Санчес пропонує створити спільну армію Європи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — ППО знешкодила 84 цілі
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?