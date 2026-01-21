Російські окупанти убили двох цивільних на Дніпропетровщині

Щонайменше двоє мирних мешканців Дніпропетровської області загинули та ще одна люда постраждала внаслідок російських ударів по регіону уночі 21 січня.
Головні тези:
- Російські окупанти знову спрямували свої ракети на Кривий Ріг.
- Артилерією та безпілотниками агресор бив по Нікопольщині.
Армія РФ знову атакує цивільне населення України
Про наслідки російських ударів розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
Він офіційно підтвердив, що вночі ворог бив ракетами по Кривому Рогу.
Згідно з останніми даними, пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, авто.
За його словами, внаслідок російських атак почалися пожежі — пошкоджені 3 приватні оселі.
Також повідомляється, що 20 січня артилерією та безпілотниками ворог завдавав ударів по Нікопольщині — райцентру, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-