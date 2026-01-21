Сили оборони розгромили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 21 січня авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 21 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 229 740 (+1 170) осіб;

танків — 11 587 (+8) од;

бойових броньованих машин — 23 938 (+10) од;

артилерійських систем — 36 463 (+70) од;

РСЗВ — 1 621 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 159 (+1 019) од;

крилатих ракет — 4 190 (+27) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 75 238 (+171) од;

спеціальної техніки — 4 049 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби.

Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 — із реактивних систем залпового вогню.