Сили оборони розгромили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 21 січня авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Втрати армії РФ станом на 21 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 229 740 (+1 170) осіб;
танків — 11 587 (+8) од;
бойових броньованих машин — 23 938 (+10) од;
артилерійських систем — 36 463 (+70) од;
РСЗВ — 1 621 (+3) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 159 (+1 019) од;
крилатих ракет — 4 190 (+27) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 238 (+171) од;
спеціальної техніки — 4 049 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби.
Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 — із реактивних систем залпового вогню.
