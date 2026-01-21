Сили оборони розгромили 6 районів зосередження армії РФ
Сили оборони розгромили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 21 січня авіація та ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. 

Втрати армії РФ станом на 21 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 229 740 (+1 170) осіб;

  • танків — 11 587 (+8) од;

  • бойових броньованих машин — 23 938 (+10) од;

  • артилерійських систем — 36 463 (+70) од;

  • РСЗВ — 1 621 (+3) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 159 (+1 019) од;

  • крилатих ракет — 4 190 (+27) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 238 (+171) од;

  • спеціальної техніки — 4 049 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби.

Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 — із реактивних систем залпового вогню.

США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео
США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ
Повітряний бій Росії та України — ППО знешкодила 84 цілі
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Російські окупанти убили двох цивільних на Дніпропетровщині
Армія РФ знову атакує цивільне населення України

