США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео

Військове командування США офіційно підтвердило факт затримання в Карибському морі нафтового танкера Sagitta. Що важливо розуміти, він є частиною "тіньового флоту" країни-агресорки Росії.

США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ

Із офіційною заявою виступило Південне командування США.

Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta, — йдеться в повідомленні. Поширити

Військове командування США звертає увагу на те, що затримання ще одного танкера, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, демонструє американську рішучість.

За словами військових, вони роблять все можливе, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюється належним чином та згідно з законом.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Що важливо розуміти, танкер Sagitta транспортує російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн. Зокрема, Україна, Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.