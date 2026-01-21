США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео

Військове командування США офіційно підтвердило факт затримання в Карибському морі нафтового танкера Sagitta. Що важливо розуміти, він є частиною "тіньового флоту" країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Sagitta порушив встановлений президентом Трампом карантин для суден.
- Американські військові показали, як відбувався процес захоплення танкера.
США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ
Із офіційною заявою виступило Південне командування США.
Військове командування США звертає увагу на те, що затримання ще одного танкера, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, демонструє американську рішучість.
За словами військових, вони роблять все можливе, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюється належним чином та згідно з законом.
Що важливо розуміти, танкер Sagitta транспортує російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн. Зокрема, Україна, Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-