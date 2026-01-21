США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео
США затримали ще один танкер із "тіньового флоту" РФ — відео

США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ
Джерело:  online.ua

Військове командування США офіційно підтвердило факт затримання в Карибському морі нафтового танкера Sagitta. Що важливо розуміти, він є частиною "тіньового флоту" країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  •  Sagitta порушив встановлений президентом Трампом карантин для суден.
  • Американські військові показали, як відбувався процес захоплення танкера.

США “вполювали” ще один танкер із "тіньового флоту" РФ

Із офіційною заявою виступило Південне командування США.

Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta, — йдеться в повідомленні.

Військове командування США звертає увагу на те, що затримання ще одного танкера, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, демонструє американську рішучість.

За словами військових, вони роблять все можливе, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюється належним чином та згідно з законом.

Що важливо розуміти, танкер Sagitta транспортує російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн. Зокрема, Україна, Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить танкер до тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту світом і загрожують навколишньому природному середовищу, — йдеться на сайті War&Sanctions.

