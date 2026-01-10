США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі — Пентагон
США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі — Пентагон

Джерело:  online.ua

Прессекретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. За його словами, блокада в Карибському морі ефективна і буде продовжена.

Головні тези:

  • США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі, перехоплюючи судна “тіньового флоту”.
  • За словами прессекретаря Пентагону, блокада в Карибському морі є ефективною та буде продовжена.
  • Президент Трамп та міністр війни Гегсет допомагають зупиняти транспортування венесуельської нафти через міжнародні води.

США продовжать блокаду танкерів у Карибському морі

Тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.

Блокада, введена Міністерством війни в Карибському морі, залишається чинною і вельми ефективною. Лише за останні 24 години щонайменше сім суден "тіньового флоту", що перевозили нафту, розвернулися, щоб уникнути перехоплення, — бо вони знають, що ми налаштовані серйозно.

Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність сваволила в нашій півкулі, закінчилися".

Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.

Міністерство оборони, спільно з нашими міжвідомчими партнерами, вистежуватиме й перехоплюватиме всі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором.

