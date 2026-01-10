США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі — Пентагон

Прессекретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. За його словами, блокада в Карибському морі ефективна і буде продовжена.
Головні тези:
- США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі, перехоплюючи судна “тіньового флоту”.
- За словами прессекретаря Пентагону, блокада в Карибському морі є ефективною та буде продовжена.
- Президент Трамп та міністр війни Гегсет допомагають зупиняти транспортування венесуельської нафти через міжнародні води.
США продовжать блокаду танкерів у Карибському морі
Тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.
Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність сваволила в нашій півкулі, закінчилися".
The Department of War blockade in the Caribbean Sea remains in full effect — and very effective. In the past 24 hours alone, at least seven “dark fleet” oil vessels have turned around to avoid interdiction—because they know we mean business.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) January 10, 2026
The days of letting criminal…
Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.
Міністерство оборони, спільно з нашими міжвідомчими партнерами, вистежуватиме й перехоплюватиме всі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці за нашим вибором.
