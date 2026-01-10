США продовжать блокаду танкерів з венесуельською нафтою у Карибському морі — Пентагон

Прессекретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які перевозять венесуельську нафту. За його словами, блокада в Карибському морі ефективна і буде продовжена.

США продовжать блокаду танкерів у Карибському морі

Тільки за останню добу розвернулися щонайменше 7 кораблів, щоб не бути перехопленими.

Блокада, введена Міністерством війни в Карибському морі, залишається чинною і вельми ефективною. Лише за останні 24 години щонайменше сім суден "тіньового флоту", що перевозили нафту, розвернулися, щоб уникнути перехоплення, — бо вони знають, що ми налаштовані серйозно. Поширити

Він стверджує, що завдяки президенту США Дональду Трампу і міністру війни Піту Гегсету часи, коли "злочинність сваволила в нашій півкулі, закінчилися".

The Department of War blockade in the Caribbean Sea remains in full effect — and very effective. In the past 24 hours alone, at least seven “dark fleet” oil vessels have turned around to avoid interdiction—because they know we mean business.



The days of letting criminal… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) January 10, 2026

Крім того, Шон Парнелл анонсував, що перехоплення суден продовжиться і здійснюватиметься в будь-який час.