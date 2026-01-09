США захопили підсанкційний танкер тіньового флоту РФ Olina

Судно, яке раніше називалося Minerva M, перебуває під санкціями за транспортування російської нафти. Берегова охорона США захопила його 9 січня.

Танкер тіньового флоту РФ Olina перехоплений Береговою охороною США

Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.

Зазначається, що американські військові піднялися на борт нафтового танкера та продовжують стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели та з неї.

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

Танкер Olina

За даними джерел, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.

Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.

Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.