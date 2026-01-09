США захопили підсанкційний танкер тіньового флоту РФ Olina

Судно, яке раніше називалося Minerva M, перебуває під санкціями за транспортування російської нафти. Берегова охорона США захопила його 9 січня.
Головні тези:
- Берегова охорона США захопила танкер Olina, який мав причини для санкцій через транспортування російської нафти.
- Американські військові продовжують стежити за суднами, які намагаються обійти блокаду США щодо підсанкційних танкерів.
- Танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.
Танкер тіньового флоту РФ Olina перехоплений Береговою охороною США
Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду.
Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.
За даними джерел, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня.
Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.
Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.
Раніше Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.
