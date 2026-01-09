США захватили подсанкционный танкер теневого флота РФ Olina

Судно, ранее называвшееся Minerva M, находится под санкциями за транспортировку российской нефти. Береговая охрана США захватила его 9 января.

Танкер теневого флота РФ Olina перехвачен Береговой охраной США

Береговая охрана США захватила танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Отмечается, что американские военные поднялись на борт нефтяного танкера и продолжают следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении подсанкционных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее. Поделиться

Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках операции по контролю экспорта венесуэльской нефти.

Танкер Olina

По данным источников, танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион, когда США начали операцию по захвату 9 января.

Судно, ранее называвшееся Minerva M, попало под санкции США за участие в транспортировке российской нефти.

Согласно данным ГУР, танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+ привлечен в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском, Черном морях, тихоокеанском регионе преимущественно в КНР, Индию, Турцию.

Ранее Береговая охрана США провела две операции, в результате которых были задержаны подсанкционные танкеры Bella I и Sophia. Оба судна в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.