США захватили подсанкционный танкер теневого флота РФ Olina
Категория
Мир
Дата публикации

США захватили подсанкционный танкер теневого флота РФ Olina

Olina
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Судно, ранее называвшееся Minerva M, находится под санкциями за транспортировку российской нефти. Береговая охрана США захватила его 9 января.

Главные тезисы

  • США захватили подсанкционный танкер Olina из-за транспортировки российской нефти.
  • Американские военные активно следят за судами, пытающимися нарушить блокаду в отношении подсанкционных танкеров.
  • Это уже пятый случай за последние недели перехвата судов в рамках операции по контролю экспорта венесуэльской нефти.

Танкер теневого флота РФ Olina перехвачен Береговой охраной США

Береговая охрана США захватила танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада.

Отмечается, что американские военные поднялись на борт нефтяного танкера и продолжают следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении подсанкционных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из нее.

Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках операции по контролю экспорта венесуэльской нефти.

Танкер Olina

По данным источников, танкер Olina ранее отплыл из Венесуэлы и вернулся в регион, когда США начали операцию по захвату 9 января.

Судно, ранее называвшееся Minerva M, попало под санкции США за участие в транспортировке российской нефти.

Согласно данным ГУР, танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+ привлечен в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в Балтийском, Черном морях, тихоокеанском регионе преимущественно в КНР, Индию, Турцию.

Ранее Береговая охрана США провела две операции, в результате которых были задержаны подсанкционные танкеры Bella I и Sophia. Оба судна в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военные США захватили еще один танкер РФ вблизи Венесуэлы — видео
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России угрожают США ответом на "пиратский захват" танкера Marinera
танкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?