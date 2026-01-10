США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон

Пресссекретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена.

США продолжат блокаду танкеров в Карибском море

Только за последние сутки развернулись минимум 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается в силе и весьма эффективной. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов "теневого флота", перевозивших нефть, развернулись во избежание перехвата, потому что они знают, что мы настроены серьезно. Поделиться

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Гегсету времена, когда "преступность шалила в нашем полушарии, закончились".

The Department of War blockade in the Caribbean Sea remains in full effect — and very effective. In the past 24 hours alone, at least seven “dark fleet” oil vessels have turned around to avoid interdiction—because they know we mean business.



The days of letting criminal… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) January 10, 2026

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет производиться в любое время.