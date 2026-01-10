США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон

Пресссекретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена.
Главные тезисы
- США будут продолжать блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море с целью пресечения незаконных перевозок и нарушений международных санкций.
- Операции по перехвату судов 'теневого флота' считаются эффективными и будут активно продолжаться по решению президента Трампа и министра войны Гегсета.
- Благодаря совместным действиям с межведомственными партнерами, США намерены строго контролировать транспортировку венесуэльской нефти и пресекать попытки нарушения блокады.
США продолжат блокаду танкеров в Карибском море
Только за последние сутки развернулись минимум 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.
Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Гегсету времена, когда "преступность шалила в нашем полушарии, закончились".
The Department of War blockade in the Caribbean Sea remains in full effect — and very effective. In the past 24 hours alone, at least seven “dark fleet” oil vessels have turned around to avoid interdiction—because they know we mean business.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) January 10, 2026
The days of letting criminal…
Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет производиться в любое время.
Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет отслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору.
