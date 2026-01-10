США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон
США продолжат блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море — Пентагон

Пресссекретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США будут перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть. По его словам, блокада в Карибском море эффективна и будет продолжена.

Главные тезисы

  • США будут продолжать блокаду танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море с целью пресечения незаконных перевозок и нарушений международных санкций.
  • Операции по перехвату судов 'теневого флота' считаются эффективными и будут активно продолжаться по решению президента Трампа и министра войны Гегсета.
  • Благодаря совместным действиям с межведомственными партнерами, США намерены строго контролировать транспортировку венесуэльской нефти и пресекать попытки нарушения блокады.

США продолжат блокаду танкеров в Карибском море

Только за последние сутки развернулись минимум 7 кораблей, чтобы не быть перехваченными.

Блокада, введенная Министерством войны в Карибском море, остается в силе и весьма эффективной. Только за последние 24 часа по меньшей мере семь судов "теневого флота", перевозивших нефть, развернулись во избежание перехвата, потому что они знают, что мы настроены серьезно.

Он утверждает, что благодаря президенту США Дональду Трампу и министру войны Питу Гегсету времена, когда "преступность шалила в нашем полушарии, закончились".

Кроме того, Шон Парнелл анонсировал, что перехват судов продолжится и будет производиться в любое время.

Министерство обороны, совместно с нашими межведомственными партнерами, будет отслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте по нашему выбору.

