Невідомі дрони атакували одразу 4 танкери в Чорному морі

Щонайменше 4 нафтові танкери під управлінням Греції потрапили під удари невідомих дронів у Чорному морі. Що важливо розуміти, це сталося у моменти, коли вони прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Росії.
Головні тези:
- Одне з суден зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій.
- На борту танкера Delta Tankers спалахнула пожежа, яку змогли загасити.
“Полювання” на нафтові танкери набирає обертів
Україна поки жодним чином не підтверджувала і не заперечувала свою причетність до цієї атаки
У Каспійському трубопровідному консорціуму також відмовилися від коментарів.
Один із танкерів — Delta Harmony — є власністю грецької компанії Delta Tankers.
Він повинен був завантажити казахстанську нафту Тенгізшевройл, підрозділу американської нафтової компанії Chevron.
Інший танкер, Matilda, оператор якого — грецька Thenamaris, мав завантажити нафту з Карачаганака.
Окрім того, наголошується, що ще два нафтові танкери, Freud, що управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme (оператор — Delta Tankers), також були вражені дронами поблизу терміналу КПК.
Що важливо розуміти, трубопровід КПК транспортує нафту до терміналу Южна Озерівка на Чорному морі, поблизу Новоросійська на півдні Росії.
