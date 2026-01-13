Невідомі дрони атакували одразу 4 танкери в Чорному морі
“Полювання” на нафтові танкери набирає обертів
Джерело:  Reuters

Щонайменше 4 нафтові танкери під управлінням Греції потрапили під удари невідомих дронів у Чорному морі. Що важливо розуміти, це сталося у моменти, коли вони прямували для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Росії.

Головні тези:

  • Одне з суден зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій.
  • На борту танкера Delta Tankers спалахнула пожежа, яку змогли загасити.

Україна поки жодним чином не підтверджувала і не заперечувала свою причетність до цієї атаки

У Каспійському трубопровідному консорціуму також відмовилися від коментарів.

Один із танкерів — Delta Harmony — є власністю грецької компанії Delta Tankers.

Він повинен був завантажити казахстанську нафту Тенгізшевройл, підрозділу американської нафтової компанії Chevron.

Інший танкер, Matilda, оператор якого — грецька Thenamaris, мав завантажити нафту з Карачаганака.

За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які можна повністю відремонтувати. Судно залишається на плаву зараз відпливає з цієї зони, — заявила пресслужба компанії.

Окрім того, наголошується, що ще два нафтові танкери, Freud, що управляється грецькою компанією TMS, і Delta Supreme (оператор — Delta Tankers), також були вражені дронами поблизу терміналу КПК.

Що важливо розуміти, трубопровід КПК транспортує нафту до терміналу Южна Озерівка на Чорному морі, поблизу Новоросійська на півдні Росії.

