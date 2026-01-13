90 млрд євро для України. В ЄС спалахнув новий конфлікт

Згідно з даними Politico, просто зараз Німеччина та Нідерланди сперечаються з Францією стосовно того, чи зможе Україна купувати американське озброєння коштом кредиту Євросоюзу обсягом 90 млрд євро.

Що відомо про новий конфлікт у ЄС

Як уже згадувалося раніше, ще в грудні 2025 року члени блоку погодилися на фінансову підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Проте ключова проблема полягає в тому, що країнам ЄС доведеться узгодити формальні умови цього фінансування.

Насамперед йдеться про напружені переговори із командою французького лідера Еммануеля Макрона, яка робить все можливе, щоб не допустити спрямування цих грошей до Вашингтона на тлі розколу в НАТО.

Офіційний Париж закликає надати пріоритет європейським оборонним компаніям.

На переконання Макрона, це дасть можливість посилити оборонну промисловість блоку — навіть якщо це означатиме, що Україна втратить можливість негайно придбати все необхідне озброєння для стримування армії РФ на фронті.