90 млрд євро для України. В ЄС спалахнув новий конфлікт
Що відомо про новий конфлікт у ЄС
Джерело:  Politico

Згідно з даними Politico, просто зараз Німеччина та Нідерланди сперечаються з Францією стосовно того, чи зможе Україна купувати американське озброєння коштом кредиту Євросоюзу обсягом 90 млрд євро.

Головні тези:

  • Макрон хоче обмежити Україну у використанні вказаних коштів.
  • Однак частина європейський союзників вважає, що це хибний підхід.

Як уже згадувалося раніше, ще в грудні 2025 року члени блоку погодилися на фінансову підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Проте ключова проблема полягає в тому, що країнам ЄС доведеться узгодити формальні умови цього фінансування.

Насамперед йдеться про напружені переговори із командою французького лідера Еммануеля Макрона, яка робить все можливе, щоб не допустити спрямування цих грошей до Вашингтона на тлі розколу в НАТО.

Офіційний Париж закликає надати пріоритет європейським оборонним компаніям.

На переконання Макрона, це дасть можливість посилити оборонну промисловість блоку — навіть якщо це означатиме, що Україна втратить можливість негайно придбати все необхідне озброєння для стримування армії РФ на фронті.

Більшість країн на чолі з урядами в Берліні та Гаазі натомість вважають, що Київ повинен мати більше свободи у використанні фінансового пакета ЄС для фінансування оборони, йдеться в позиційних документах, з якими ознайомилося видання.

