Згідно з даними видання The Telegraph, просто зараз лідери Європи активно розглядають сценарії введення військ в Гренландію. Головна мета — заспокоїти президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії острова з боку Росії та Китаю.
Головні тези:
- Даунінг-стріт уже веде переговори з європейськими союзниками.
- Фінальне рішення поки не ухвалили.
ЄС та НАТО можуть втрутитися в ситуацію навколо Гренландії
Як вдалося дізнатися журналістам, просто зараз команда британського лідера Кіра Стармера проводить переговори з партнерами у Європі з цього приводу.
У центрі їхньої уваги — потенційне розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для американського лідера Дональда Трампа.
Згідно з даними ЗМІ, військові керівники розробляють плани можливої місії НАТО на острові, який очільник Білого дому погрожує захопити з міркувань безпеки.
Ба більше, вказано, що британські посадовців зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн, щоб розпочати підготовку.
Що також важливо розуміти, нещодавно ЗМІ дізналися, що Дональд Трамп віддав наказ своїм військовим підготувати варіанти військового вторгнення в Гренландію.
