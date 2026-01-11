Згідно з даними видання The Telegraph, просто зараз лідери Європи активно розглядають сценарії введення військ в Гренландію. Головна мета — заспокоїти президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії острова з боку Росії та Китаю.

ЄС та НАТО можуть втрутитися в ситуацію навколо Гренландії

Як вдалося дізнатися журналістам, просто зараз команда британського лідера Кіра Стармера проводить переговори з партнерами у Європі з цього приводу.

У центрі їхньої уваги — потенційне розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для американського лідера Дональда Трампа.

Згідно з даними ЗМІ, військові керівники розробляють плани можливої місії НАТО на острові, який очільник Білого дому погрожує захопити з міркувань безпеки.

Ба більше, вказано, що британські посадовців зустрілися з колегами з Німеччини, Франції та інших країн, щоб розпочати підготовку.

Плани, які ще перебувають на початковій стадії, можуть передбачати розгортання британських солдатів, військових кораблів і літаків для захисту Гренландії від РФ та Китаю. Поширити

Що також важливо розуміти, нещодавно ЗМІ дізналися, що Дональд Трамп віддав наказ своїм військовим підготувати варіанти військового вторгнення в Гренландію.