Трамп оголосив про подальші дії США щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував "другу хвилю ударів" по Венесуелі, оскільки Каракас "добре співпрацює" з Вашингтоном, зокрема у питаннях нафти та політв'язнів.
Головні тези:
- Трамп скасував “другу хвилю ударів” по Венесуелі через співпрацю у сферах нафти та політв'язнів.
- Венесуела звільнила велику кількість політичних в'язнів для демонстрування прагнення миру перед США.
- Очікується зустріч в Білому домі з топменеджерами нафтових компаній США і можливі інвестиції у Венесуелу на 100 мільярдів доларів.
Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели
Про це Трамп заявив у своїй власній соціальній мережі Truth Social.
Також Вашингтон та Каракас знайшли спільну мову в питаннях нафти.
Також він повідомив, що 9 січня пройде зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.
Цікаво, що за день до цього, 8 січня, Сенат США підтримав розгляд резолюції, яка позбавляє Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу. Документ має розглянути Палата представників, а Білий дім заявив, що Трамп накладе вето.
Відомо також, що нафтові компанії США вимагають юридичних і фінансових гарантій від адміністрації для інвестування у нафтовий сектор Венесуели. Керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, оскільки одного разу Каракас вже націоналізував їхні активи в країні.
