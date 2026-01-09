Трамп оголосив про подальші дії США щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував "другу хвилю ударів" по Венесуелі, оскільки Каракас "добре співпрацює" з Вашингтоном, зокрема у питаннях нафти та політв'язнів.

Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели

Про це Трамп заявив у своїй власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Венесуела погодилася звільнити "велику кількість політичних в'язнів", щоб продемонструвати Сполученим Штатам "прагнення до миру". Поширити

Також Вашингтон та Каракас знайшли спільну мову в питаннях нафти.

Це дуже важливий і розумний жест. США та Венесуела добре співпрацюють, особливо щодо відновлення її нафтогазової інфраструктури у набагато більшій, кращій та сучаснішій формі. Завдяки цій співпраці я скасував раніше очікувану "другу хвилю" атак, яка, ймовірно, не буде потрібною, проте всі кораблі залишаться на місцях з міркувань безпеки. Дональд Трамп Президент США

Також він повідомив, що 9 січня пройде зустріч в Білому домі з топменеджерами найбільших нафтових компаній США. Трамп очікує, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів.

Цікаво, що за день до цього, 8 січня, Сенат США підтримав розгляд резолюції, яка позбавляє Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу. Документ має розглянути Палата представників, а Білий дім заявив, що Трамп накладе вето.

Відомо також, що нафтові компанії США вимагають юридичних і фінансових гарантій від адміністрації для інвестування у нафтовий сектор Венесуели. Керівники компаній хочуть отримання чітких гарантій захисту інвестицій, оскільки одного разу Каракас вже націоналізував їхні активи в країні.