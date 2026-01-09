Трамп объявил о дальнейших действиях США насчет Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что упразднил "вторую волну ударов" по Венесуэле, поскольку Каракас "хорошо сотрудничает" с Вашингтоном, в том числе в вопросах нефти и политзаключенных.
Главные тезисы
- Трамп отменил вторую волну ударов по Венесуэле и похвалил страну за сотрудничество с США по вопросам нефти и политзаключенных.
- Венесуэла освободила политических заключенных в жесте доброй воли перед США, что способствует налаживанию отношений между странами.
Трамп сделал важное заявление по поводу будущего Венесуэлы
Об этом Трамп заявил в своей собственной социальной сети Truth Social.
Также Вашингтон и Каракас нашли общий язык по нефти.
Также он сообщил, что 9 января пройдет встреча в Белом доме с топ-менеджерами крупнейших нефтяных компаний США. Трамп ожидает, что они согласятся инвестировать в Венесуэлу не менее 100 миллиардов долларов.
Интересно, что днем ранее, 8 января, Сенат США поддержал рассмотрение резолюции, которая лишает Трампа возможности проводить дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса. Документ должен рассмотреть Палата представителей, а Белый дом заявил, что Трамп наложит вето.
Известно также, что нефтяные компании США требуют юридических и финансовых гарантий от администрации по инвестированию в нефтяной сектор Венесуэлы. Руководители компаний хотят получить четкие гарантии защиты инвестиций, поскольку однажды Каракас уже национализировал их активы в стране.
