Власть разрешила человеку Трампа начать разработку большого украинского месторождения лития
Категория
Экономика
Дата публикации

Власть разрешила человеку Трампа начать разработку большого украинского месторождения лития

Лаудер
Читати українською
Источник:  The New York Times

Власти Украины предоставили право на разработку большого государственного месторождения лития консорциума инвесторов. Что важно понимать, упомянутый консорциум связан с американским миллиардером Рональдом Лаудером – давним другом президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • В консорциум также входит компания TechMet.
  • Трамп и Лаудер это решение украинских властей пока не комментировали.

Что известно о новом решении Кабмина

Редакция издания The New York Times обращает внимание на то, что речь идет о разработке месторождения Добрый, которое находится в Кировоградской области.

Также указано, что это решение приняла комиссия Кабинета министров Украины.

Согласно данным СМИ, заявка победителя отвечала большинству тендерных критериев.

Формальное утверждение украинским правительством состоится чуть позже, однако соглашение считают фактически согласованным.

Что важно понимать, в консорциум также входит компания TechMet, частично подконтрольная инвестиционному агентству правительства США.

Она была создана еще во время первой каденции Дональда Трампа.

Половина доходов Украины от этого месторождения пойдет в общий инвестиционный фонд США и Украины. Минимальные вложения в проект составляют 179 млн долл., но инвесторы пообещали Киеву значительно большую сумму, — сказано в сообщении.

Сам друг Трампа — миллиардер Рональд Лаудер — это решение украинского правительства пока никак не комментировал.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
Трамп кичится успешной операцией своих сил
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Около 3 млрд грн убытков. ГБР разоблачило схему в сфере оборонных закупок
ГБР
ДБР остановило схему по поставке некачественных мин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые отреагировал на российский удар "Орешником" по Украине
Владимир Зеленский
Зеленский ждет реакции США и других союзников

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?