Власти Украины предоставили право на разработку большого государственного месторождения лития консорциума инвесторов. Что важно понимать, упомянутый консорциум связан с американским миллиардером Рональдом Лаудером – давним другом президента США Дональда Трампа.

Что известно о новом решении Кабмина

Редакция издания The New York Times обращает внимание на то, что речь идет о разработке месторождения Добрый, которое находится в Кировоградской области.

Также указано, что это решение приняла комиссия Кабинета министров Украины.

Согласно данным СМИ, заявка победителя отвечала большинству тендерных критериев.

Формальное утверждение украинским правительством состоится чуть позже, однако соглашение считают фактически согласованным.

Что важно понимать, в консорциум также входит компания TechMet, частично подконтрольная инвестиционному агентству правительства США.

Она была создана еще во время первой каденции Дональда Трампа.

Половина доходов Украины от этого месторождения пойдет в общий инвестиционный фонд США и Украины. Минимальные вложения в проект составляют 179 млн долл., но инвесторы пообещали Киеву значительно большую сумму, — сказано в сообщении. Поделиться

Сам друг Трампа — миллиардер Рональд Лаудер — это решение украинского правительства пока никак не комментировал.