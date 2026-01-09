Влада дозволила людині Трампа почати розробку великого українського родовища літію
Категорія
Економіка
Дата публікації

Влада дозволила людині Трампа почати розробку великого українського родовища літію

Лаудер
Джерело:  The New York Times

Влада Україна надали право на розробку великого державного родовища літію консорціуму інвесторів. Що важливо розуміти, згаданий консорціум пов’язаний з американським мільярдером Рональдом Лаудером — давнім другом президента США Дональда Трампа. 

Головні тези:

  • До консорціуму також входить компанія TechMet.
  • Трамп та Лаудер це рішення української влади поки не коментували. 

Що відомо про нове рішення Кабміну

Редакція видання The New York Times звертає увагу на те, що йдеться про майбутню розробку родовища Добрий, яке знаходиться у Кіровоградській області.

Також вказано, що це рішення ухвалила комісія Кабінету міністрів України.

Згідно з даними ЗМІ, заявка переможця відповідала більшості тендерних критеріїв.

Формальне затвердження українським урядом відбудеться трохи пізніше, однак угоду вважають фактично погодженою.

Що важливо розуміти, до консорціуму також входить компанія TechMet, частково підконтрольна інвестиційній агенції уряду США.

Вона була створена ще під час першої каденції Дональда Трампа.

Половина доходів України від цього родовища піде до спільного інвестиційного фонду США та України. Мінімальні вкладення у проєкт становлять 179 млн дол, але інвестори пообіцяли Києву значно більшу суму, — йдеться в повідомленні.

Сам друг Трампа — мільярдер Рональд Лаудер — це рішення українського уряду поки жодним чином не коментував.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер
Marinera
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Майже 3 млрд грн збитків. ДБР викрило схему у сфері оборонних закупівель
ДБР
ДБР зупинило оборудку з постачання неякісних мін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше відреагував на російський удар "Орєшніком" по Україні
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?