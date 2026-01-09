Влада дозволила людині Трампа почати розробку великого українського родовища літію

Влада Україна надали право на розробку великого державного родовища літію консорціуму інвесторів. Що важливо розуміти, згаданий консорціум пов’язаний з американським мільярдером Рональдом Лаудером — давнім другом президента США Дональда Трампа.

Що відомо про нове рішення Кабміну

Редакція видання The New York Times звертає увагу на те, що йдеться про майбутню розробку родовища Добрий, яке знаходиться у Кіровоградській області.

Також вказано, що це рішення ухвалила комісія Кабінету міністрів України.

Згідно з даними ЗМІ, заявка переможця відповідала більшості тендерних критеріїв.

Формальне затвердження українським урядом відбудеться трохи пізніше, однак угоду вважають фактично погодженою.

Що важливо розуміти, до консорціуму також входить компанія TechMet, частково підконтрольна інвестиційній агенції уряду США.

Вона була створена ще під час першої каденції Дональда Трампа.

Половина доходів України від цього родовища піде до спільного інвестиційного фонду США та України. Мінімальні вкладення у проєкт становлять 179 млн дол, але інвестори пообіцяли Києву значно більшу суму, — йдеться в повідомленні.

Сам друг Трампа — мільярдер Рональд Лаудер — це рішення українського уряду поки жодним чином не коментував.