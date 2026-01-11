НАТО может ввести свои войска в Гренландию

Согласно данным издания The Telegraph, прямо сейчас лидеры Европы активно рассматривают сценарии ввода войск в Гренландию. Главная цель — успокоить президента США Дональда Трампа по поводу возможной аннексии острова со стороны России и Китая.

ЕС и НАТО могут вмешаться в ситуацию вокруг Гренландии

Как удалось узнать журналистам, прямо сейчас команда британского лидера Кира Стармера проводит переговоры с партнерами в Европе по этому поводу.

В центре их внимания — потенциальное развертывание военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику для американского лидера Дональда Трампа.

Согласно данным СМИ, военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове, который глава Белого дома угрожает захватить из соображений безопасности.

Более того, указано, что британские чиновники встретились с коллегами из Германии, Франции и других стран, чтобы начать подготовку.

Планы, еще находящиеся на начальной стадии, могут предусматривать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от РФ и Китая.

Что также важно понимать, недавно СМИ узнали, что Дональд Трамп приказал своим военным подготовить варианты военного вторжения в Гренландию.