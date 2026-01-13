90 млрд евро для Украины. В ЕС разгорелся новый конфликт

Согласно данным Politico, прямо сейчас Германия и Нидерланды спорят с Францией относительно того, сможет ли Украина покупать американское вооружение за счет кредита Евросоюза в объеме 90 млрд евро.
Главные тезисы
- Макрон хочет ограничить Украину в использовании указанных средств.
- Однако часть европейских союзников считает, что это ошибочный подход.
Что известно о новом конфликте в ЕС
Как уже упоминалось ранее, еще в декабре 2025 г. члены блока согласились на финансовую поддержку Украины в размере 90 млрд евро.
Однако ключевая проблема заключается в том, что странам ЕС придется согласовать формальные условия этого финансирования.
В первую очередь, речь идет о напряженных переговорах с командой французского лидера Эммануэля Макрона, которая делает все возможное, чтобы не допустить направление этих денег в Вашингтон на фоне раскола в НАТО.
Официальный Париж призывает предоставить приоритет европейским оборонным компаниям.
По убеждению Макрона, это позволит усилить оборонную промышленность блока — даже если это будет означать, что Украина потеряет возможность немедленно приобрести все необходимое вооружение для сдерживания армии РФ на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-