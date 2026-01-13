Сырский объявил об одном из главных достижений 2025 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что в прошлом году ему и его команде удалось снизить количество потерь личного состава Вооруженных сил Украины на 13%.

Сырский подвел итоги 2025 года

Генерал обратил внимание на то, что армия РФ уже долгое время не может нарастить свою группировку, поскольку каждый месяц украинские войска ликвидируют больше российских военных, чем враг призывает.

Более того, Сырский отмечает, что в 2025 году удалось успешно уменьшить количество собственных потерь личного состава на 13%.

Также украинские защитники не дали российским оккупантам реализовать их планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий.

Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, намеревался выйти в Одессу, чтобы вообще отрезать нам выход к морю. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также подчеркнул, что Силы обороны Украины не допустили критических прорывов армии РФ на поле боя, разрушили ее планы, многократно заставляли откладывать сроки планируемых операций.