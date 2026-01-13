Издание Politico обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин терпит поражение не только на украинском фронте, но и на международной арене. Все большее количество режимов, которые были фактически союзниками Кремля, разрушаются прямо на его глазах.

Путин созерцает разрушение своего "великогосударственного проекта"

Российский диктатор много раз с бравадой обещал "сделать это снова" — отправить армию на запад и добиться победы, подобной советской.

Однако ни для кого не секрет, что война РФ против Украины длится уже более 1418 дней, фактически превысив продолжительность обороны Москвы от нацистов во время Второй мировой.

Россия захватила лишь часть территории, потери среди россиян составляют примерно 1,1 миллиона, а украинские удары оставили 600 000 человек без электричества в приграничном районе Белгорода.

Путин также не может игнорировать тот факт, что международная сеть союзников, которую он строил около 25 лет, начала быстро разрушаться.

Ни для кого не секрет, что Россия потерпел поражение на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году.

Более того, в Венесуэле США фактически уничтожили преступную империю Николаса Мадуро.

Страна-агрессорка также не смогла отразить захват нефтяного танкера под российским флагом.

Еще хуже то, что даже, несмотря на то, что Москва застряла в Украине, глобальная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, кажется, разваливается.

На фоне последних событий свои панические настроения не скрывает российский блогер Максим Калашников.