Зеленский озвучил Путину четкое предупреждение на фоне новой атаки РФ
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил Путину четкое предупреждение на фоне новой атаки РФ

Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
В течение ночи 12-13 января Россия наносила новый массированный удар по мирным украинским городам и селам. Глава государства Владимир Зеленский публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и предупредил: холод войну выиграть не поможет.

Главные тезисы

  • Россияне ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека.
  • Зеленский рассчитывает на ускорение поставок того, о чем уже договорено с США и ЕС.

Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ

Президент Украины обращает внимание мира на то, что на этот раз враг использовал почти 300 ударных дронов, из которых большинство — шахеды, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

Ключевая цель для врага остается неизменной — украинская энергетика: генерация, подстанции.

Российские удары снова привели к значительным разрушениям жилищной и гражданской инфраструктуры.

Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина. Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также признал, что действительно сложной ситуация остается в Киевской области.

По его словам, несколько сот тысяч семей сейчас без электроснабжения.

Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Несокрушимости. Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя устойчивость сейчас больше всего нужна… Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет, — подчеркнул Зеленский.

