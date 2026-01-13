Зеленский озвучил Путину четкое предупреждение на фоне новой атаки РФ

В течение ночи 12-13 января Россия наносила новый массированный удар по мирным украинским городам и селам. Глава государства Владимир Зеленский публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и предупредил: холод войну выиграть не поможет.
Главные тезисы
- Россияне ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека.
- Зеленский рассчитывает на ускорение поставок того, о чем уже договорено с США и ЕС.
Зеленский отреагировал на новую массированную атаку РФ
Президент Украины обращает внимание мира на то, что на этот раз враг использовал почти 300 ударных дронов, из которых большинство — шахеды, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.
Ключевая цель для врага остается неизменной — украинская энергетика: генерация, подстанции.
Российские удары снова привели к значительным разрушениям жилищной и гражданской инфраструктуры.
Глава государства также признал, что действительно сложной ситуация остается в Киевской области.
По его словам, несколько сот тысяч семей сейчас без электроснабжения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-