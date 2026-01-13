Зеленський озвучив Путіну чітке попередження на тлі нової атаки РФ

Протягом ночі 12-13 січня Росія завдавала нового масованого удару по мирним українським міста та селами. Глава держави Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та попередив: холод війну виграти не допоможе.

Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Президент України звертає увагу світу на те, що цього разу ворог використав майже 300 ударних дронів, з яких більшість — “шахеди”, 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

Ключова ціль для ворога залишається незмінною — українська енергетика: генерація, підстанції.

Російські удари знову призвели до значних руйнувань житлової та цивільної інфраструктури.

Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також визнав, що дійсно складною ситуація залишається в Київській області.

За його словами, кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання.