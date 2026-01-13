Зеленський озвучив Путіну чітке попередження на тлі нової атаки РФ
Зеленський озвучив Путіну чітке попередження на тлі нової атаки РФ

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ
Протягом ночі 12-13 січня Росія завдавала нового масованого удару по мирним українським міста та селами. Глава держави Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та попередив: холод війну виграти не допоможе.

Головні тези:

  • Росіяни вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. 
  • Зеленський розраховує до пришвидшення постачань того, про що вже домовлено зі США та ЄС.

Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ

Президент України звертає увагу світу на те, що цього разу ворог використав майже 300 ударних дронів, з яких більшість — “шахеди”, 18 балістичних і 7 крилатих ракет.

Ключова ціль для ворога залишається незмінною — українська енергетика: генерація, підстанції.

Російські удари знову призвели до значних руйнувань житлової та цивільної інфраструктури.

Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей. Мої співчуття рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також визнав, що дійсно складною ситуація залишається в Київській області.

За його словами, кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання.

Всі екстрені служби на місцях. Розгорнуто Пункти Незламності. Як завжди, там, де Росія намагається зруйнувати, українці підтримують одне одного, і саме внутрішня стійкість зараз найбільше потрібна… Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе, — наголосив Зеленський.

