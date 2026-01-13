Зеленський озвучив Путіну чітке попередження на тлі нової атаки РФ

Протягом ночі 12-13 січня Росія завдавала нового масованого удару по мирним українським міста та селами. Глава держави Володимир Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та попередив: холод війну виграти не допоможе.
Головні тези:
- Росіяни вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині і вбили 4 людей.
- Зеленський розраховує до пришвидшення постачань того, про що вже домовлено зі США та ЄС.
Зеленський відреагував на нову масовану атаку РФ
Президент України звертає увагу світу на те, що цього разу ворог використав майже 300 ударних дронів, з яких більшість — “шахеди”, 18 балістичних і 7 крилатих ракет.
Ключова ціль для ворога залишається незмінною — українська енергетика: генерація, підстанції.
Російські удари знову призвели до значних руйнувань житлової та цивільної інфраструктури.
Глава держави також визнав, що дійсно складною ситуація залишається в Київській області.
За його словами, кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання.
