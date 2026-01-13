Україна розгромила підприємство з виробництва дронів у Росії — відео
Україна розгромила підприємство з виробництва дронів у Росії — відео

Генштаб ЗСУ
У Росії знову гримить гучна “бавовна”

Уночі 13 січня підрозділи Сил оборони України потужно вдарили ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро", яке знаходиться у місті Таганрог Ростовської області Росії. Ба більше, під удари українських військ потрапили ворожі цілі на ТОТ.

Головні тези:

  • Нова атака Сил оборони ускладнила здатність Росії завдавати удари по цивільних об'єктах на території України.
  • Масштаби збитків уточнюються й будуть оголошені згодом.

У Росії знову гримить гучна “бавовна”

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Завдяки новому успішному удару Сил оборони вдалося скоротити спроможності ворога з виробництва вказаних дронів, а також знизити можливості Росії завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.

Очевидці публікують відео масштабної пожежі у районі виробничих корпусів, а українські сили з'ясовують наслідки цієї атаки для ворога.

Ба більше, вказано, що Сили оборони рознесли низку цілей армії РФ на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Запорізької області успішно уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" (н.п. Черешневе); ЗРК "Тунгуска" (н.п Подспор'є), радіолокаційну станцію П-18-2 “Прима” (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили ворога у районі Любимівки.

На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне).

