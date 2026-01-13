Ночью 13 января подразделения Сил обороны Украины мощно ударили ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро", расположенному в городе Таганрог Ростовской области России. Более того, под удары украинских войск попали враждебные цели на ВТО.

В России снова гремит громкая "бавовна"

Как сообщает Генштаб ВСУ, "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

Благодаря новому успешному удару Сил обороны удалось сократить способности врага по производству указанных дронов, а также снизить возможности России наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

Очевидцы публикуют видео масштабного пожара в районе производственных корпусов, а украинские силы выясняют последствия этой атаки для врага.

Более того, указано, что Силы обороны разнесли ряд целей армии РФ на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Так, на ВОТ Запорожской области успешно поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" (н.п. Черешневое); ЗРК "Тунгуска" (Н.П Подспорье), радиолокационную станцию П-18-2 "Прима" (Н.П.Лозуватка) и сосредоточение живой силы врага в районе Любимовки.