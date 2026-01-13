Видання Politico звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін зазнає поразок не лише на українському фронті, а й на міжнародній арені. Дедалі більше режимів, які були фактично союзниками Кремля, руйнуються просто на його очах.

Путін споглядає руйнування свого "великодержавного проєкту"

Російський диктатор багато разів з бравадою обіцяв "зробити це знову" — відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської.

Однак, ні для кого не секрет, що війна РФ проти України триває вже понад 1418 днів, фактично перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів у часи Другої світової.

Росія захопила лише частину території, втрати серед росіян сягають приблизно 1,1 мільйона, а українські удари залишили 600 000 людей без електрики в прикордонному районі Бєлгорода.

Путін також не може ігнорувати той факт, що міжнародна мережа союзників, яку він будував близько 25 років, почала стрімко руйнуватися.

Ні для кого не секрет, що Росія зазнав поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії у 2024 році.

Ба більше, у Венесуелі США фактично знищили злочинну імперію Ніколаса Мадуро.

Країна-агресорка також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором.

Ще гірше те, що навіть попри те, що Москва застрягла в Україні, глобальна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, здається, розвалюється.

На тлі останніх подій свої панічні настрої не приховує російський провоєнний блогер Максим Калашников.