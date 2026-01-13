Видання Politico звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін зазнає поразок не лише на українському фронті, а й на міжнародній арені. Дедалі більше режимів, які були фактично союзниками Кремля, руйнуються просто на його очах.
Головні тези:
- Мережа союзників Путіна почала стрімко розпадатися.
- Це помічають не лише іноземні аналітики, а й соратники російського диктатора.
Путін споглядає руйнування свого "великодержавного проєкту"
Російський диктатор багато разів з бравадою обіцяв "зробити це знову" — відправити армію на захід і досягти перемоги, подібної до радянської.
Однак, ні для кого не секрет, що війна РФ проти України триває вже понад 1418 днів, фактично перевищивши тривалість оборони Москви від нацистів у часи Другої світової.
Путін також не може ігнорувати той факт, що міжнародна мережа союзників, яку він будував близько 25 років, почала стрімко руйнуватися.
Ні для кого не секрет, що Росія зазнав поразки на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії у 2024 році.
Ба більше, у Венесуелі США фактично знищили злочинну імперію Ніколаса Мадуро.
Країна-агресорка також не змогла відбити захоплення нафтового танкера під російським прапором.
На тлі останніх подій свої панічні настрої не приховує російський провоєнний блогер Максим Калашников.
