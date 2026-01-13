Сирський оголосив про одне з головних досягнень 2025 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що минулого року йому та його команді вдалося зменшити кількість втрат особового складу Збройних сил України на 13%.
Головні тези:
- Українські війська не допустили критичних проривів противника на фронті.
- Ба більше, Сили оборони зірвали більшість його планів.
Сирський підбив підсумки 2025 року
Генерал звернув увагу на те, що армія РФ уже тривалий час не може наростити своє угруповання, оскільки кожного місяця українські війська ліквідовують більше російських військових, ніж ворог призиває.
Ба більше, Сирський наголошує, що у 2025 року вдалося успішно зменшити кількість власних втрат особового складу на 13%.
Також українські оборонці не дали російським окупантам реалізувати їхні плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій.
Він також наголосив, що Сили оборони України не допустили критичних проривів армії РФ на полі бою, зруйнували її плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій.
