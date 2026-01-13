Українська авіація уразила 10 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація українських військ уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

  • Розпочався 1 420 день повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом 12 січня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 13 січня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб,

  • танків — 11 544 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 23 899 (+7) од,

  • артилерійських систем — 36 024 (+51) од,

  • РСЗВ — 1 600 (+2) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 73 887 (+145) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 — з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

