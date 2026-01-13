Українська авіація уразила 10 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація українських військ уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1 420 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом 12 січня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 січня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб,
танків — 11 544 (+3) од,
бойових броньованих машин — 23 899 (+7) од,
артилерійських систем — 36 024 (+51) од,
РСЗВ — 1 600 (+2) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 887 (+145) од.
Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 — з реактивних систем залпового вогню.
Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.
