Украинская авиация поразила 10 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация украинских войск поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 13 января 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 220 950 (+950) человек,

танков — 11 544 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 23 899 (+7) ед,

артиллерийских систем — 36 024 (+51) ед,

РСЗО — 1 600 (+2) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 105 354 (+933) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 73 887 (+145) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Поделиться

Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и произвели 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.