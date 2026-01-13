Украинская авиация поразила 10 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация украинских войск поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1420 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего 12 января на фронте произошло 159 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 января 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 220 950 (+950) человек,
танков — 11 544 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 23 899 (+7) ед,
артиллерийских систем — 36 024 (+51) ед,
РСЗО — 1 600 (+2) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 105 354 (+933) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 73 887 (+145) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и произвели 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.
Под авиационные удары попали районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное Запорожской области.
