Неизвестные дроны атаковали сразу 4 танкера в Черном море

По меньшей мере 4 нефтяных танкера под управлением Греции попали под удары неизвестных дронов в Черном море. Что важно понимать, это произошло в моменты, когда они шли для загрузки нефти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на побережье России.

"Охота" на нефтяные танкеры набирает обороты

Украина пока никак не подтверждала и не отрицала свою причастность к этой атаке.

В Каспийском трубопроводном консорциуме также отказались от комментариев.

Один из танкеров — Delta Harmony — является собственностью греческой компании Delta Tankers.

Он должен был скачать казахстанскую нефть Тенгизшевройл, подразделения американской нефтяной компании Chevron.

Другой танкер, Matilda, оператор которого — греческая Thenamaris, должен был загрузить нефть из Карачаганака.

По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые можно полностью отремонтировать. Судно остается на плаву сейчас уходит из этой зоны, — заявила пресс-служба компании. Поделиться

Кроме того, указано, что еще два нефтяных танкера, Freud, управляемый греческой компанией TMS, и Delta Supreme (оператор — Delta Tankers), также были поражены дронами вблизи терминала КПК.