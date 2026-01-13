Неизвестные дроны атаковали сразу 4 танкера в Черном море

По меньшей мере 4 нефтяных танкера под управлением Греции попали под удары неизвестных дронов в Черном море. Что важно понимать, это произошло в моменты, когда они шли для загрузки нефти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на побережье России.
Главные тезисы
- Одно из судов получило незначительные повреждения палубных конструкций.
- На борту танкера Delta Tankers начался пожар, который смогли потушить.
"Охота" на нефтяные танкеры набирает обороты
Украина пока никак не подтверждала и не отрицала свою причастность к этой атаке.
В Каспийском трубопроводном консорциуме также отказались от комментариев.
Один из танкеров — Delta Harmony — является собственностью греческой компании Delta Tankers.
Он должен был скачать казахстанскую нефть Тенгизшевройл, подразделения американской нефтяной компании Chevron.
Другой танкер, Matilda, оператор которого — греческая Thenamaris, должен был загрузить нефть из Карачаганака.
Кроме того, указано, что еще два нефтяных танкера, Freud, управляемый греческой компанией TMS, и Delta Supreme (оператор — Delta Tankers), также были поражены дронами вблизи терминала КПК.
Что важно понимать, трубопровод КПК транспортирует нефть в терминал Южная Озеровка на Черном море, вблизи Новороссийска на юге России.
