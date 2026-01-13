Неизвестные дроны атаковали сразу 4 танкера в Черном море
Неизвестные дроны атаковали сразу 4 танкера в Черном море

"Охота" на нефтяные танкеры набирает обороты
Источник:  Reuters

По меньшей мере 4 нефтяных танкера под управлением Греции попали под удары неизвестных дронов в Черном море. Что важно понимать, это произошло в моменты, когда они шли для загрузки нефти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума на побережье России.

Главные тезисы

  • Одно из судов получило незначительные повреждения палубных конструкций.
  • На борту танкера Delta Tankers начался пожар, который смогли потушить.

Украина пока никак не подтверждала и не отрицала свою причастность к этой атаке.

В Каспийском трубопроводном консорциуме также отказались от комментариев.

Один из танкеров — Delta Harmony — является собственностью греческой компании Delta Tankers.

Он должен был скачать казахстанскую нефть Тенгизшевройл, подразделения американской нефтяной компании Chevron.

Другой танкер, Matilda, оператор которого — греческая Thenamaris, должен был загрузить нефть из Карачаганака.

По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые можно полностью отремонтировать. Судно остается на плаву сейчас уходит из этой зоны, — заявила пресс-служба компании.

Кроме того, указано, что еще два нефтяных танкера, Freud, управляемый греческой компанией TMS, и Delta Supreme (оператор — Delta Tankers), также были поражены дронами вблизи терминала КПК.

Что важно понимать, трубопровод КПК транспортирует нефть в терминал Южная Озеровка на Черном море, вблизи Новороссийска на юге России.

