Украина и союзники остановили 20% судов теневого флота РФ

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров, нацеленных против российского теневого флота, по меньшей мере 20% вражеских судов остановили свою работу.
Главные тезисы
- Страна-агрессорка делает все возможное, чтобы компенсировать эту потерю привлечением новых судов.
- В годовом исчислении Россия может потерять не менее 30 миллиардов долларов.
Украина существенно ослабила российский теневой флот
По словам главы государства, 13 января он заслушал доклад первого замруководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.
Согласно данным украинского лидера, ограничения российского морского экспорта нефти в годовом исчислении должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов.
Владимир Зеленский также напомнил союзникам, что их давление точно увеличит этот объем российских потерь, а значит сократит финансирование российской войны.
