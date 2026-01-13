Украина и союзники остановили 20% судов теневого флота РФ
Украина и союзники остановили 20% судов теневого флота РФ

Владимир Зеленский
Украина существенно ослабила российский теневой флот
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров, нацеленных против российского теневого флота, по меньшей мере 20% вражеских судов остановили свою работу.

  • Страна-агрессорка делает все возможное, чтобы компенсировать эту потерю привлечением новых судов.
  • В годовом исчислении Россия может потерять не менее 30 миллиардов долларов.

Украина существенно ослабила российский теневой флот

По словам главы государства, 13 января он заслушал доклад первого замруководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20 % судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины

Согласно данным украинского лидера, ограничения российского морского экспорта нефти в годовом исчислении должны сократить российские доходы минимум на 30 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский также напомнил союзникам, что их давление точно увеличит этот объем российских потерь, а значит сократит финансирование российской войны.

Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора, — пообещал глава государства.

