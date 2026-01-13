Україна та союзники зупинили 20% суден тіньового флоту РФ

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що завдяки спільним зусиллям України та її партнерів, які були націлені проти російського тіньового флоту, щонайменше 20% ворожих суден зупинили свою роботу.
Головні тези:
- Країна-агресорка робить все можливе, щоб компенсувати цю втрату залученням нових суден.
- У річному вимірі Росія може втратити щонайменше 30 мільярдів доларів.
Україна суттєво ослабила російський тіньовий флот
За словами глави держави, 13 січня він заслухав доповідь першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
Згідно з даними українського лідера, обмеження російського морського експорту нафти у річному вимірі повинні скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.
Володимир Зеленський також нагадав союзникам, що їхній тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-