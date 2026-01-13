Україна та союзники зупинили 20% суден тіньового флоту РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна та союзники зупинили 20% суден тіньового флоту РФ

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що завдяки спільним зусиллям України та її партнерів, які були націлені проти російського тіньового флоту, щонайменше 20% ворожих суден зупинили свою роботу.

Головні тези:

  • Країна-агресорка робить все можливе, щоб компенсувати цю втрату залученням нових суден.
  • У річному вимірі Росія може втратити щонайменше 30 мільярдів доларів.

Україна суттєво ослабила російський тіньовий флот

За словами глави держави, 13 січня він заслухав доповідь першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Згідно з даними українського лідера, обмеження російського морського експорту нафти у річному вимірі повинні скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

Володимир Зеленський також нагадав союзникам, що їхній тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни.

Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору, — пообіцяв глава держави.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Епоха добігає кінця". У Росії панікують через новий провал Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський оголосив про одне з головних досягнень 2025 року
Олександр Сирський
Сирський підбив підсумки 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
90 млрд євро для України. В ЄС спалахнув новий конфлікт
Що відомо про новий конфлікт у ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?